Lazio-Sampdoria, Milinkovic: “Abbiamo sofferto ma la vittoria è fondamentale. Bayern Monaco? Non vediamo l’ora”





Al termine della gara Lazio-Sampdoria, il centrocampista biancoceleste Sergej Milinkovic Savic ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

“Abbiamo sofferto un po’ nel secondo tempo, non dovevamo fare cosi ma abbiamo giocato contro una squadra che è forte e purtroppo qualche partita devi portarla a casa anche così. Siamo entrati in campo sapendo che non dovevamo pensare al Bayern Monaco, da domani ci penseremo. Nel secondo tempo abbiamo sofferto un po’, ma l’importante è stato portare a casa i 3 punti. Alla gara si Champions arriviamo molto motivati abbiamo fatto una grande cosa qualificandoci, tutti i giocatori non vedono l’ora che arrivi martedì e affrontare una super partita contro il Bayern Monaco”

