Lazio-Sampdoria, Ranieri in conferenza: “Bravi loro ma soddisfatto dei miei. Fallo su Quagliarella? Non mi sembra”





Termina 1-0 la sfida dell’Olimpico tra Lazio e Sampdoria. Il tecnico blucerchiato Claudio Ranieri in conferenza stampa ha commentato la sconfitta: “La mia idea iniziale era di non far giocare la Lazio, sfruttando la qualità degli attaccanti. Sono andati in vantaggio e non ci hanno sorpreso, sono stati bravi. Loro sono cresciuti nel corso della gara, ma noi abbiamo fatto bene, il problema è che non abbiamo mai tirato in porta. Li abbiamo chiusi nella loro area nel finale, eccezion fatta per il contropiede di Milinkovic. Esco dall’Olimpico a testa alta con una squadra che ha dato tutto contro un’ottima Lazio. Non era facile pressarli, ma ci siamo riusciti: ora siamo rammaricati, ma il calcio è anche questo. Non credo nel blocco psicologico, di gol ne abbiamo fatti tanti. Ci è mancata la palla giusta per l’attaccante: siamo stati ribattuti, ma loro si richiudevano bene. Della partita sono soddisfatto, non contento vista la sconfitta, ma ho fatto i complimenti ai ragazzi. Differenza in classifica tra noi e loro? La Lazio non ha ingranato subito ma sono tornati la macchina degli altri anni. I cambi? Ho la serenità di sostituire giocatori che mi danno sempre il massimo. Per quanto riguarda il campionato firmo per rimanere nella parte sinistra, aspirare all’Europa significherebbe prendere in giro i nostri tifosi. Modulo? Era un 3-4-1-2 mascherato, poi ho preferito lasciare spazio a Leiva e far attaccare Patric. Sul gol non dovevamo rimettere la palla centrale, ma a volte le reti ce le facciamo da soli. Occasioni da Var? Non mi è sembrato fallo netto su Quagliarella, inoltre lui non ha protestato. Thorsby? Ha avuto un po’ di febbre? Non era il caso di fargli prendere freddo“.

