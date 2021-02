Lazio-Sampdoria, Ranieri: “Oggi è mancato l’ultimo passaggio. Usciamo a testa alta contro un’ottima Lazio”





Al termine della gara Lazio-Sampdoria, il tecnico Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

“Cosa ci è mancato oggi? Forse l’ultimo passaggio per mettere gli attaccanti in condizione di fare gol, abbiamo fatto supremazia, spinto molto ma è stato molto fumo e niente arrosto. Non mi sento di rimproverare nulla ai ragazzi, è stata un’ ottima partita contro un’ottima Lazio, usciamo dal campo a testa alta. La partita è stata molto equilibrata, poi la Lazio è andata in vantaggio su un nostro errore, è stato un po’ un harakiri. Nella parte finale del primo tempo abbiamo spinto e creato tanto pur senza arrivare in porta. Reina non ha fatto nessuna parata ma non è stata una gara semplice per loro. Non abbiamo subito grandi contropiedi, sono stati quasi tutti in fuorigioco tranne l’ultimo di Milinkovic. Non credo che ci fosse il rigore, giusta la scelta dell’arbitro. Questi ragazzi stanno facendo delle ottime partite abbiamo vinto delle gare difficilissime quindi l’altro giorno in conferenza ho voluto puntualizzare e proteggere i miei giocatori che stanno facendo un buonissimo campionato. Augello è un ragazzo con ottime qualità, sta facendo molto bene. Quagliarella è straordinario, un predatore da area di rigore ma anche molto generoso nel mandare in gol gli altri, oggi non c’è riuscito ma ha fatto una grande gara di qualità e sacrificio”

