Lazio-Sampdoria, Tare nel pre-partita: “Pensiamo al Samp e non alla Champions”





Il Direttore Sportivo biancoceleste Igli Tare ha presentato ai microfoni di SkySport per presentare il match Lazio-Sampdoria. Ecco le sue parole: “L’insegnamento è che all’andata abbiamo pensato alla gara di Champions. Per noi è fondamentale il campionato e oggi dobbiamo pensare alla Samp per poi pensare a martedì. L’abbiamo detto fin dall’inizio della stagione, giocare questa competizione aiuta a crescere per cui il nostro obiettivo è raggiungere un posto in Champions League, anche per il futuro”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: