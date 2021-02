Luis Alberto, zero assist ma più gol: superato già lo score della scorsa stagione





Come riportato anche da Opta, la rete contro la Sampdoria che ha aperto le marcature della gara, settima finora in campionato in 20 presenze, Luis Alberto ha già superato lo score della scorsa stagione. Sei erano state infatti le marcature dello spagnolo in Serie A in 36 partite. Attualmente il suo record risale alla stagione 2017/18 in cui il mago era andato in gol ben 11 volte.

