MOVIOLA – Massa dirige con autorità una gara corretta che si accende solo nel finale





Vittoria di misura preziosa per la Lazio che supera la Sampdoria e continua la corsa al quarto posto. Nella Prima frazione di gioco l’arbitro Massa dirige con autorevolezza, anche grazie ad una gara molto corretta. Le uniche due ammonizioni arrivano dopo ‘la mezzora: prima è Adrien Silva a rimediare il giallo per un’ entrata da dietro imprudente su Correa, poco dopo a finire sul taccuino dei cattivi è Senad Lulic per aver protestato allontanando il pallone. Nel secondo tempo la gara si mantiene corretta con Massa lascia spesso giocare, intervenendo al momento opportuno. Al 60′ Ekdal trattiene ripetutamente Fares e viene ammonito così come Colley che al 74′ entra in maniera pesante su Muriqi sotto gli occhi del quarto uomo. Al 82′ è invece Marusic a prendere il giallo per una protesta troppo animata con i blucerchiati che due minuti dopo protestano per un presunto contatto in area tra Musacchio e Quagliarella: Massa concede solamente il calcio d’angolo, il VAR non interviene. Al 94′, in fine, viene ammonito anche Patric che atterra ai venticinque metri Damsgaard. È l’ultimo episodio di una gara molto intensa negli ultimi frangenti: dopo quattro minuti il direttore di gara fischia tre volte e la Lazio torna a sorridere dopo il k.o. con l’Inter.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: