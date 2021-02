Paura in campo tra Ascoli e Salernitana: malore per Dziczek





Paura in campo tra Ascoli e Salernitana. All’86’ il centrocampista della Salernitana in presito dalla Lazio Patryk Dziczek, si è accasciato a terra per un malore. Ambulanza in campo, attimi di terrore e partita sospesa (poi ripresa con la gara che è terminata 0-2). Come riportato anche da SportMediaset.it, il polacco, è stato protagonista di un episodio simile anche lo scorso settembre in allenamento, rianimato poi dai medici della Salernitana.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: