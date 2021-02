SOCIAL | “E se tira Sinisa è gol…” Buon compleanno mister





Dopo il compleanno di un laziale del presente come Ciro Immobile, non ci si può dimenticare di Sinisa Mihajlovic uno dei simboli della Lazio del passato. Un laziale vero, che ha sempre dimostrato attaccamento per i colori biancocelesti, oggi compie 52 anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LazioPress.it (@laziopress.it)

