SOCIAL | Gli auguri a Ciro Immobile, ecco il messaggio della mamma: “Il calcio è stata la tua priorità, auguri campione” – FOTO





Arrivano i messaggi d’auguri per il bomber biancoceleste Ciro Immobile. E la prima è sempre la mamma, Michela Nastri che ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto di auguri: “Amore di mamma. Quanti sacrifici hai fatto per arrivare così in alto . Quante lacrime ho versato quando ti facevo saltare gli allenamenti pur di farti studiare, il calcio è stato sempre la tua priorità. Ne hai fatto fatta di strada, BARCOLLO MA NON MOLLO dicevi , è così con le tue forze , e la tue capacità , sei riuscito a diventare il campione che sei. Ti auguro una vita ricca di gioia è tantissimo amore. BUON COMPLEANNO CAMPIONE. TI VOGLIO UN MONDO DI BENE”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michela Nastri (@gonzolona)

