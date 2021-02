SOCIAL | I giocatori biancocelesti festeggiano dopo i tre punti contro la Sampdoria | FOTO





Dopo aver esultato sul terreno di gioco al termine della vittoria per 1-0 contro la Sampdoria, i giocatori biancocelesti si sono riversati sui vari profili social personali, per continuare a gioire per i tre punti conquistati. A dare il via ai post su Instagram è stato il centrocampista brasiliano Lucas Leiva, che ha pubblicato alcuni scatti della sfida di oggi, con la didascalia che recita: “3 punti importantissimi !! Bravi ragazzi”. Subito dopo è arrivato il Sergente Milinkovic su Instagram: contento per i tre punti della squadra, meno per il fantacalcio: “Contento per la vittoria ma manca il +3 al fanta”. Per poi passare all’autore del gol che ha portato a casa i tre punti contro la Sampdoria: Luis Alberto, anche lui con un post su Instagram, ha esultato per la vittoria ed ha anche spiegato la sua esultanza alla Spiderman: “Oggi non chiamatemi Mago ma…Spiderman! Mio figlio Lucas mi ha chiesto di festeggiare così se avessi segnato un gol e…ogni promessa è debito!”. A seguire è arrivato il post di Gonzalo Escalante, centrocampista entrato a partita in corso al posto di Lucas Leiva: le immagini pubblicate sono accompagnate dal messaggio: “3 punti importanti in casa!!”. Arriva anche il messaggio di Pepe Reina, che oggi ha mantenuto la porta inviolata: “Vittoria sofferta ma importantissima per rimanere attaccati agli obbiettivi!! Testa a Martedì ragazzi!”. A seguito anche il post di Adam Marusic: “3 punti importanti, continuiamo così!”. Queste le parole di Patric, dopo la vittoria: “Grandissima vittoria, continuammo a lottare +3”.

