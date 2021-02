Torino, terzo giocatore positivo al Covid: il comunicato del Club





Il Torino ha comunicato una nuova positività nel gruppo squadra. Lo ha fatto attraverso una nota ufficiale sul proprio sito web, nella quale si specifica che il giocatore è asintomatico ed è già stato posto in isolamento. Si tratta del terzo giocatore positivo al Coronavirus in pochi giorni.

Questo il comunicato del Club:

“Nell’ambito dei controlli previsti in seguito alle recenti positività al Covid-19 riscontrate in due giocatori, il Torino FC comunica che un altro calciatore è risultato positivo ai test. Il tesserato – attualmente asintomatico e d’intesa con le Autorità sanitarie precauzionalmente già posto in isolamento ieri – verrà costantemente monitorato dallo staff medico granata.”

