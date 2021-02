CdS | Inzaghi, 100 vittorie: “Che bel traguardo”





Con la vittoria di ieri contro la Sampdoria Simone Inzaghi ha raggiunto il traguardo delle 100 vittorie in campionato. In poco meno di cinque anni, dall’aprile 2016, su 181 gare ha raggiunto la quota 100 (il 55%) . Nello stesso periodo nessun allenatore come lui, con il sogno di culminare la sua storia laziale magari con uno scudetto. Con la difesa che per la seconda gara interna non ha subito gol e la prestazione ‘di ferro’ corale prima della sfida contro il Bayern Monaco, Inzaghi si dice soddisfatto, in linea con gli obiettivi stagionali, anche se soffrendo per le tante defezioni ma con la volontà di rimanere lì in classifica. Lo riporta il Corriere dello Sport.

