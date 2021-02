CdS | La gioia di Luis Alberto: “Gol per la Lazio e per mio figlio”





Dall’inizio del campionato ha mostrato appetiti diversi. Non più uomo assist (ancora a secco in questa stagione) ma goleador. Con la rete di ieri alla Sampdoria, con l’esultanza dedicata al figlio più piccolo che gli aveva chiesto di diventare Spider Man in caso di gol, Luis Alberto ha segnato il 7° gol in campionato superando le 6 marcature dello scorso anno. Come dichiarato dallo spagnolo al termine della partita, rispetto alla gara d’andata c’è stato un cambio di mentalità rispetto all’andata contro la Samp, in cui la Lazio non ha pensato alla gara contro il Bayern ormai alle porte. Lo riporta il Corriere dello Sport.

