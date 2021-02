CHAMPIONS LEAGUE | Lazio-Bayern Monaco, il programma della vigilia dei biancocelesti





E’ tempo di Champions League. La tanto attesa sfida della Lazio contro i Campioni in carica del Bayern Monaco è sempre più vicina. Martedì 23 febbraio infatti, allo Stadio Olimpico di Roma, andrà in scena la gara d’andata degli Ottavi di finale. Come riportato dal sito ufficiale della Lazio, domani, lunedì 22, mister Simone Inzaghi, insieme ad un tesserato, interverranno in conferenza stampa alle ore 15:00 dalla Sala Stampa del Centro Sportivo di Formello per presentare la sfida contro i tedeschi. Subito dopo, la squadra scenderà in campo alle ore 16:00 per l’allenamento con i primi 15 minuti aperti ai media.

