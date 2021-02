Diritti Tv, Gravina a La Verità: “E’ un passaggio cruciale, ma la Serie A non ha perso valore”





Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha rilasciato un’intervista a La Verità, parlando della complicata situazione legata alla Serie A ed ai diritti, oltre che delle riforme. Queste le sue parole: “Diritti? È un passaggio cruciale per il presente e il futuro del calcio italiano, è fisiologico che si voglia approfondire bene la questione, magari bisognerebbe dimostrare maggiore unità. Di positivo comunque c’è che la nostra Serie A, nonostante la pandemia, non ha perso valore. Superlega? Il presidente Agnelli sta lavorando con la Uefa alla Super Champions che dovrebbe mettere la parola fine sul progetto Superlega, verso il quale ho sempre mostrato contrarietà perché mortifica il merito e le competizioni nazionali. Riforme? Ne propongo una qualitativa e non quantitativa, dobbiamo ripensare a nuovi perimetri, sia del professionismo che del dilettantismo, il vecchio schema non regge più. Bisogna riconoscere maggior importanza anche alle leghe minori, a partire dalla Serie B, ma anche dalla Lega Pro, che deve diventare il campionato della formazione”.

