FORMELLO | Primo allenamento anti-Bayern: scarico per i titolari contro la Samp





Ieri si è giocato il campionato, con il match dello Stadio Olimpico di Roma, contro la Sampdoria. Martedì, però, c’è una delle partite più importanti della stagione: sempre a Roma, la Lazio dovrà ospitare l’armata tedesca del Bayern Monaco. Non c’è tempo da perdere e già oggi Simone Inzaghi ha chiamato a raccolta tutti i calciatori, con i titolari della partita di ieri che hanno svolto del lavoro di scarico. Per il resto del gruppo, tra subentrati (come Fares, Muriqi ed Escalante), nonché gli squalificati o chi non è entrato (Parolo, Lazzari, Caicedo, Cataldi, Hoedt ed Armini), allenamento sul campo, insieme ai portieri Strakosha, Alia e G. Pereira.

