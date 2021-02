GdS | Ci pensano Luis & Sergej e la Lazio può ripartire





Vittoria sofferta, di misura e utilissima per avvicinare la zona Champions per arrivare con il morale giusto contro il Bayern. Dopo la sconfitta contro l’Inter, pur non brillando, la Lazio è momentaneamente in terza posizione aspettando le gare di oggi. Basta Luis Alberto per sbrigare la faccenda Sampdoria – con il neo di non chiudere la partita – discreta ma troppo didascalica. Inzaghi, oltre alle 100 vittorie in campionato ha trovato anche le risposte che cercava, soprattutto da Luis Alberto e Sergej, che sentono l’atmosfera del match di Champions alle porte. Fondamentale l’apporto dei subentrati a centrocampo che rendono la squadra più quadrata, meno bene nel reparto offensivo. Lo riporta la Gazzetta dello Sport

