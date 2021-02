La Lazio è la squadra più ammonita della Serie A: il dato





Con la partita di ieri, che ha visto i biancocelesti essere ammoniti per 4 volte, la Lazio torna la prima squadra per numero di ammonizioni, superando lo Spezia che contro la Fiorentina, in quest’ultima giornata, non è stata mai ammonita.

Dunque alla Lazio, salita a 69 ammonizioni, segue lo Spezia fermo a 66 e la Sampdoria, ieri avversaria dei biancocelesti, a 61.

