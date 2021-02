Napoli, dopo la sconfitta con l’Atalanta scelto il silenzio stampa





Dopo la sconfitta in Europa League contro il Granada, il Napoli di Gennaro Gattuso ha perso ancora, stavolta in Serie A: al Gewiss Stadium, i partenopei hanno subito un netto 4-2 contro l’Atalanta. Un momento complicato dunque, che neanche la vittoria casalinga contro la Juventus è riuscita a cancellare. In seguito alla sconfitta odierna, la società ha scelto la via del silenzio stampa: rimane da capire per quanto tempo i tesserati del Napoli non si presenteranno davanti ai microfoni.

