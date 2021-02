Patric trova sempre più spazio: superate già le presenze della scorsa stagione





Nel terzetto di difesa della Lazio non è una novità che Patric stia trovando sempre più spazio e continuità. Complice il lungo infortunio di Luiz Felipe lo spagnolo è diventato ormai la prima scelta come braccetto difensivo di destra. Con la gara di ieri contro la Sampdoria il numero 4 biancoceleste ha raggiunto la 26° presenza stagionale superando le 24 totalizzate nella scorsa stagione. In campionato invece ne ha raggiunte 19 (due in meno del campionato scorso in cui è stato presente 21 volte), che supererà a breve.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: