Archiviato il pareggio contro la Spal di giovedì, la Lazio Primavera è pronta ad affrontare l’Atalanta, questa volta in campionato dopo il trionfo in Coppa Italia, con l’obiettivo di risalire ancora la classifica che vede al momento i biancocelesti penultimi a quota 10 punti. Il pari interno con gli estensi ha lasciato buone sensazioni intorno al gruppo di Menichini che, oltre a mantenere la porta inviolata, è riuscito ad offrire una prestazione di livello, ma ora è il momento di iniziare a collezionare punti pesanti così da lasciarsi alle spalle al più presto l’incubo retrocessione. La prima occasione è già quest’oggi contro i bergamaschi: le giovani aquile proveranno a rievocare i dolci ricordi di Coppa Italia (successo per tre a uno meno di venti giorni fa) per espugnare nuovamente Zingonia e regalarsi un pomeriggio da protagonisti.

L’avversario

Ad attendere la Lazio ci sarà l’Atalanta, formazione con lo Scudetto cucito sul petto, che fatica però a tenere i ritmi delle passate stagioni nonostante gli ottimi 15 punti in classifica. Dalla ripresa di gennaio i nerazzurri, oltre al k.o. in Coppa Italia, hanno totalizzato tre vittorie, una sconfitta e due pareggi, l’ultimo per tre a tre contro la Fiorentina capace di mettere in mostra un buon attacco (19 marcature totali) insieme ad una difesa a tratti fragile (18 gol incassati). Contro i biancocelesti, il tecnico Brambilla potrebbe variare lo schema rispetto al 4-3-1-2 della sconfitta in Coppa Italia, optando invece per un disegno tattico alternativo (4-3-3, 4-4-2, 3-5-2) già usato in precedenti uscite dovendo comunque ancora rinunciare a Cortinovis infortunato e allo squalificato Berto. In mezzo al campo potrebbe trovare spazio Sidibe (3 gol in campionato), mentre in avanti toccherà a Italeng Ngock (4 marcaure) e Vorlicky, a segno nell’ultimo incrocio contro i capitolini in Coppa Italia.

Le altre gare dell’undicesima giornata

Torino-Fiorentina 0-1; Juventus-Inter 0-0; Bologna-Sassuolo 0-1; Sampdoria-Milan; Spal-Cagliari; Ascoli-Genoa; Roma-Empoli

La probabile formazione della Lazio

In casa Lazio l’ottimismo ritrovato grazie al pareggio con la Spal si sposa al meglio con la voglia di continuare a fare bene per scacciare l’incubo Primavera2. Con l’Atalanta Menichini potrebbe scegliere di riconfermare il 3-5-2 utilizzato giovedì ritrovando però al centro del campo capitan Marino che rientra dal turno di squalifica. In mediana, dopo l’ottima prova contro la Spal, verranno probabilmente riconfermati Novella e Ndrecka, mentre come interno potrebbe esserci la sorpresa Djavan Anderson. In avanti, infine, i capitolini dovranno fare ancora a meno di Nimmermeer, fermo per un problema alla caviglia. Le giovani aquile sono attese da una mini finale, uno dei tanti impegni da non sbagliare per puntare alla salvezza.

