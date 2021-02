Roberto Rambaudi: “Bayern? La Lazio ha bisogno dei migliori Immobile e Correa”





Martedì sera la Lazio ospita allo Stadio Olimpico il Bayern Monaco, gara che vale l’andata degli Ottavi di Finale di Champions League. I biancocelesti arrivano bene alla sfida, grazie ai tre punti ottenuti contro la Sampdoria. Per il Bayern invece, è arrivata la sconfitta contro l’Eintracht Francoforte. Della gara di Martedì ha parlato Roberto Rambaudi, intervenendo a TMW Radio. Ecco le sue parole:

Lazio contro il Bayern Monaco in Champions, missione impossibile?

“Io penso di no. Reputo la Lazio negli undici titolari una delle più forti in Serie A. La metto anche davanti all’Inter, lo ha dimostrato anche nella partita che ha perso. Gioca un ottimo calcio, si conoscono da tempo, ma devono stare bene tutti. Col Bayern ora la differenza sono i due attaccanti. Quelli della Lazio non mi sembrano in formissima, la Lazio ha bisogno dei migliori Immobile e Correa. Musacchio? I giocatori importanti devono fare le partite importanti e lo farei giocare. Hoedt? E’ stato massacrato ma è un ottimo giocatore. Contro l’Inter è stato uno dei migliori“.

