Ronaldinho, deceduta la madre a causa del COVID

(ANSA) – RIO DE JANEIRO, 21 FEB – Miguelina Elói Assis dos Santos, madre del Pallone d’Oro 2005 Ronaldinho e alla quale l’ex calciatore era legatissimo, è morta la scorsa notte a causa del Covid. Aveva 71 anni e da dicembre era ricoverata in un ospedale di Porto Alegre dopo aver contratto il coronavirus.

A dare la notizia è stata l’emittente Radio Itatiaia, poi c’è stata la conferma di persone molto vicine a Ronaldinho. Il quale, a dicembre, dopo aver reso noto che la madre era ricoverata in terapia intensiva per il Covid, aveva chiesto sui social di pregare per lei. Appresa la notizia, l’Atletico Mineiro, club di cui l’ex milanista è stato giocatore e con cui ha vinto la Coppa Libertadores, ha annunciato che giocherà con il lutto al braccio. (ANSA).