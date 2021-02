Secolo XIX | La Samp fa penare la Lazio ma il tiro buono è di Luis Alberto





Zero tiri nello specchio della porta per la Sampdoria, non accadeva da maggio 2018 contro il Sassuolo. Non bastano infatti le innovazioni tattiche di Ranieri, il quale ha proposto dall’inizio il 3-4-1-2 per poi rifugiarsi nel 4-4-2 nel secondo tempo. Dato dei tiri che si trasforma in rammarico o addirittura rimpianto, con il tecnico blucerchiato – che ha messo in campo la Sampdoria più vecchia dal 2006 con 29 anni e 357 giorni di media – che dichiara di essere usciti a testa alta dal match dell’Olimpico contro la Lazio. Lo riporta Il Secolo XIX.

