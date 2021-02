SERIE A | Lautaro e Lukaku stendono il Milan: l’Inter fa suo il derby e allunga in classifica





Si è appena concluso il derby di Milano. A San Siro l’Inter capolista si è imposto con un netto 3-0 sul Milan, volando così a +4 proprio sui cugini rossoneri. Lautaro Martinez e Romelu Lukaku devastanti, protagonisti di tutte e tre le reti con la doppietta dell’argentino ed il terzo gol del belga. La squadra di Conte allunga in testa alla Serie A portandosi a 53 punti. La squadra di Pioli invece, dopo la sconfitta in casa dello Spezia di sabato scorsa, cade per la seconda gara consecutiva, restando così al secondo posto a quota 49 punti.

Alle 12:30 invece è andata in scena la sfida tra Parma e Udinese: padroni di casa, al penultimo posto, sono alla ricerca di punti per sollevarsi da questo momento difficile. L’Udinese invece vuole allontanarsi sempre di più dal terzultimo posto. Grande primo tempo del Parma, che chiude in vantaggio di due reti: al terzo minuti è arrivato il primo gol in questo campionato di Cornelius, mentre alla mezz’ora Kucka, su calcio di rigore, ha raddoppiato. Nella ripresa è arrivata la reazione dell’Udinese: Okaka accorcia le distanze al 64°, mentre a dieci dalla fine, Nuytinck di testa riporta il risultato di parità. Termina così, 2-2, utile più alla squadra di Gotti che a quella di D’Aversa. Il Parma si porta a 14 punti, sempre al penultimo posto, a -6 dal Torino 17°, mentre l’Udinese sale a 25 punti, a +10 sul Cagliari terzultimo in classifica.

