Martedì è in programma un appuntamento molto importante per la Lazio: la partita di andata degli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco, uno degli incontri più importanti per i biancocelesti negli ultimi anni ed un appuntamento che mancava da 20 anni. Proprio per questo, così come fatto nelle ultime uscite importanti della squadra biancocelesti, la Curva Nord ha deciso, tramite i propri canali social, di chiamare a raccolta i tifosi della Lazio per il solito appuntamento col fine di caricare i giocatori a dovere e far sentire la presenza di un popolo che martedì sarà più unito che mai.

