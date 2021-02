Thomas Saiani della Lazio eSports si qualifica ai Play-Off per rappresentare l’Italia





Il giocatore della Lazio eSports, Thomas Saiani, in arte ASAPTOM96, giovedì ha ottenuto la qualificazione ai play-off per rappresentare la Nazionale Italiana su FIFA21. La Seconda Fase, come da lui spiegato su Instagram, consistenti nei Playoffs, vedrà scendere in campo i 32 vincitori delle Qualifiche 2020 (16 per console) che verranno sfidati dai 32 qualificati dalla Prima Fase. Questi Playoffs consisteranno quindi in 2 giorni di spareggi a doppia eliminazione, attraverso i quali i primi 16 classificati per ogni console accederanno alla Fase Finale delle Selezioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ASAPTOM96 (@thomassaiani)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: