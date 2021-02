Buon compleanno Luca Marchegiani: gli auguri della Lazio | FOTO





Giornata speciale per Luca Marchegiani: oggi, 22 febbraio, è il suo compleanno. Ex portiere biancoceleste, ha vestito la maglia della Lazio per ben dieci stagioni, dal 1993 al 2003, conquistando sette trofei: lo storico secondo Scudetto biancoceleste nella stagione 1999/2000, due Coppe Italia, nelle stagioni 1997/1998 e 1999/2000, altrettante Supercoppe Italiane, nel 1998 e 2000, e i due trofei in campo internazionale, ovvero la Coppa delle Coppe nel 1998/1999 e la Supercoppa Europea nel 1999. Nel giorno del suo 55esimo compleanno, la Lazio ha voluto fare gli auguri al suo ex portiere Marchegiani: attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, la società biancoceleste ha pubblicato una sua foto mentre alza al cielo la Supercoppa Italiana, accompagnata dal messaggio di auguri: “Buon compleanno Luca Marchegiani. L’ex portiere biancoceleste compie 55 anni!”.

🥳 Buon compleanno Luca Marchegiani

🎂 L’ex portiere biancoceleste compie 55 anni!#CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/ra0dB5ZHDc — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) February 22, 2021

