CdS | Lazio, un'impresa da 10





In casa Lazio è vigilia di Champions: domani la banda Inzaghi tra le mura amiche dell’Olimpico se la vedrà con il Bayern Monaco. Come scrive il Corriere dello Sport, per i biancocelesti servirà un’impresa da 10. Sarà una missione ai limiti dell’impossibile, ai laziali servirà la gara perfetta. Intanto il momento dei tedeschi non appare dei migliori: la difesa sembra distratta, dal 2009 non incassavano così tante reti in Bundesliga; Neuer ha effettuato 27 parate nella massima competizione europea. Per i capitolini tutto dipenderà dalla fase difensiva: oltre ad Acerbi, Musacchio a sinistra può limitare in marcatura Sanè, mentre Patric sulla destra avrà a che fare con Coman. Il resto poi si vedrà in base alla strategia di mister Inzaghi.

