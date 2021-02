CONFERENZA IMMOBILE: “Per domani siamo motivati. Senza i tifosi ci manca sempre qualcosa”





Alla vigilia del match di andata tra Lazio e Bayern Monaco valida per gli ottavi di Champions League, Ciro Immobile è intervenuto insieme ad Inzaghi in conferenza. Queste le sue parole:

Che consiglio dai al tuo amico Francesco Acerbi che dovrà affrontare Lewandowski? E la scarpa d’oro quando te la consegneranno?

Per la scarpa d’oro stiamo ancora aspettando, non vedo l’ora. Devo ancora ringraziare tutto lo staff, il mister ed i compagni per quanto fatto. Poi per come si è conclusa la scorsa stagione, tra tutte le difficoltà, resterà nella storia. Per quanto riguarda il Leone, nessun consiglio. Già lo ha marcato in Polonia-Italia, poi è uno dei migliori in circolazione, darà sicuramente il massimo come ha sempre fatto da quando è qui.

Come stai vivendo questa attesa? E come la state preparando tra voi questa gara?

Io ed i miei compagni non sentiamo nemmeno la stanchezza dell’ultima partita, siamo stati bravi a non farci trasportare dalle emozioni ed abbiamo portato la partita a casa, contro la Samp. Ma da ieri striamo pensando solo a questa gara, ce la siamo sudata, abbiamo passato un girone tra mille difficoltà, siamo andati in 12 a Bruges, abbiamo fatto un girone eccezionale. Potevamo arrivare anche primi. Siamo orgogliosi del nostro cammino, questo ci dà motivazione.

Domani avrai Lewandowski contro, 26 gol in 21 partite, quanto orgoglio c’è per te essere arrivato sul tetto d’Europa?

Si parla di un campione in modo assoluto, avere il mio nome lì vicino, lottare con Ronaldo e superare Lewandowski all’ultimo di ripaga di tutti i sacrifici fatti in carriera e questo mi rende soddisfatto ed orgoglioso, rimarrà nelle statistiche.

A Dortmund non ce l’hai fatta ad essere il successore di Lewandowski per le prestazioni che hai avuto. V>orresti dimostrare qualcosa ai tedeschi domani?

No, è stata detta la stessa cosa contro il Dormund. Sono emozionato e voglioso di giocate questa partita, ma sono triste che i tifosi non ci vedranno dal vivo. Quando giochiamo senza tifosi ci manca qualcosa sempre. Voglio solo fare il bene della Lazio e basta.

