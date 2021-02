CONFERENZA INZAGHI: “Affronteremo il Bayern con spensieratezza e umiltà. Vogliamo rimanere aggrappati alla qualificazione”





Alla vigilia dell’andata degli Ottavi di Champions League, Lazio-Bayern Monaco, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha parlato in Conferenza Stampa:

“La gara di domani contro il Bayern Monaco sarà senz’altro una bellissima emozione. Penso che sia anche il coronamento di questi 5 anni di lavoro insieme a questo gruppo meraviglioso e sappiamo quanto il percorso che abbiamo fatto sia stato lungo e difficile. Ci giocheremo questa partita nel migliore dei modi con la spensieratezza giusta e l’umiltà che ci contraddistingue.

Il Bayern Monaco è appena diventato campione del mondo e d’Europa, in campionato vengono da un pareggio e da una sconfitta ma prima avevano ottenuto 5 vittorie consecutive quindi più che cercare punti di debolezza degli avversari cerco i punti di forza della mia squadra. Per quanto riguarda Klose mi farà molto piacere rivederlo, è stato un calciatore importante per le mie 7 partite del primo anno poi mi hanno parlato benissimo di lui come allenatore. Allo stesso tempo ho giocatori che hanno maturato una grandissima esperienza perchè abbiamo giocato delle finali importanti in questo percorso che ci ha portato fin qui, penso che affronteremo la gara di domani sera nel migliore dei modi.

Sappiamo da diverso tempo che dovevamo affrontare una partita del genere, da ieri siano concentrati fortemente sul Bayern sapendo che è una ciliegina sulla torta che ci siamo meritati in questo nostro percorso e dovremo affrontarlo sapendo che abbiamo contro dei grandi campioni ma cerchiamo di fare il massimo come abbiamo sempre fatto. È normale che noi vogliamo fare una partita che ci consente di rimanere aggrappati all qualificazione in tutte le maniere. Sappiamo che affrontiamo una squadra quasi ingiocabile ma ho un gruppo maturo con una certa esperienza che ha giocato finali e gironi di Europa League. Sappiamo che la partita durerà 180 minuti e non 90. Penso che Lewandowski e Immobile siano i due attaccanti più forti in circolazione. Ciro è la scarpa d’oro dell’anno scorso motivo di grande orgoglio di tutti noi e Lewandowski sicuramente avrebbe vinto il pallone d’oro: sará una grande gara condita da questo duello tra due grandissimi calciatori”

