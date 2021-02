ESCLUSIVA| Lazio-Bayern: Mizet, la cantante che domani si esibirà all’Olimpico: “Canterò l’inno della Lazio in inglese, ci sarà uno show pirotecnico”





Domani all’Olimpico andrà in scena l’andata degli ottavi di finale tra Lazio e Bayern Monaco, una gara tanto attesa quanto difficile, in cui solo una grande prova da parte della banda di Inzaghi può essere utile a fronteggiare i tedeschi campioni in carica. Anche in questa occasione è previsto uno spettacolo pre-gara in cui verrà cantato l’inno della Lazio “So’ già du’ ore” in inglese da Mizet, cantante che, in vista dell’evento di domani, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Laziopress.it.

Presenta l’evento di domani…

Domani in occasione della partita di Champions ci sarà questo show mentre i ragazzi si preparano nello spogliatoio canterò e ci sarà uno show pirotecnico, per accogliere il “nemico” e per celebrare la Lazio. Secondo me è una cosa che ha a che fare con qualcosa di antico, quando prima delle battaglie si suonava e si facevano dei riti propiziatori, se così si vuole vedere. Sono stata contattata dagli organizzatori di questo show iniziare, “Eventi e feste Italia”. Mi hanno ascoltato in un evento live e mi hanno contattato per cantare. Canterò l’inno della Lazio in Inglese, essendo un evento europeo.

Suonerai con Andrea Casta?

Domani Andrea non ci sarà, ma mi è capitato di suonare con lui in diversi locali importanti di Roma, abbiamo fatto delle serate. Ma domani non ci sarà.

Da quanto tempo sei in attività?

Sono uscita nel panorama musicale da quattro anni, sono una cantautrice ed ho lavorato con dei live in diversi locali. Ho molti progetti in piedi ed ci sono anche delle mie canzoni come colonna sonora di una fiction, Neri a metà, finita sulla Rai e su Netflix. Poi il periodo legato al Covid ed il lockdown è stato qualcosa che ha smosso molte cose dentro di me e la musica è l’unica cosa che mi tira su, è diventata una necessità, muoio senza.

Per la partita di domani come te la senti?

Queste cose non si dicono. Penso che i tifosi della Lazio siano i più scaramantici che esistano, la tifo da tantissimi anni ma non mi sono mai espressa in merito alla partita. Sento però molta energia positiva attorno a questa partita e spero che i giocatori la mettano in campo.

