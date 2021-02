FORMELLO – Inzaghi gestisce le energie: prove rimandate a domani mattina. Dubbio in difesa | FOTO&VIDEO





Scaramanzia che vince non si cambia. A parte le battute, Inzaghi rimanda a domani mattina le prove tattiche anti Bayern Monaco proprio come successo alla vigilia delle precedenti sfide di Champions League. Qualche altra ora di gestione delle energie per i big che hanno svolto solamente il riscaldamento questo pomeriggio per poi defilarsi per un lavoro atletico. Sono rimasti sul terreno di gioco per un lavoro tecnico e tattico tutti coloro che non hanno giocato contro la Sampdoria. A sensazione il tecnico ha già in testa la formazione, l’unico dubbio potrebbe riguardare la difesa con Patric e Hoedt a contendersi una maglia da titolare. Lo spagnolo al momento è in vantaggio, anche perchè permetterebbe meno variazioni al resto della retroguardia. Dopo l’Inter c’è la volontà di limitare all’indispensabile lo spostamento di Acerbi sul centrosinistra e questo fa passare le chances dell’olandese al minimo. Potrebbe quindi essere riproposta la stessa difesa vista contro la Sampdoria con Patric e Musacchio ai lati del numero 33 a protezione di Pepe Reina.

E’ tornato ad allenarsi con i compagni Strakosha che ha ormai perso i ranghi del titolare a favore dello spagnolo. Il resto della formazione non riserverà sorprese con Lazzari e Marusic sulle corsie esterne, zona nevralgica affidata al solito terzetto Milinkovic-Lucas Leiva-Luis Alberto. Davanti sarà ancora Correa ad affiancare Immobile. Grandi aspettative sul Tucu che ha sempre figurato positivamente in Champions League, l’argentino dovrà tornare il giocatore apprezzato nei mesi scorsi e scacciare questo periodo di appannamento. A disposizione Caicedo nonostante la fascite plantare così come Andreas Pereira che ha superato la sindrome influenzale che lo ha messo ko contro la Sampdoria. Domani mattina un risveglio muscolare con la scelta definitiva della formazione che affronterà i Campioni d’Europa e del Mondo in carica.

