Il Bayern Monaco e l’attacco devastante che fa paura a tutti: in Europa però un’ italiana ha fatto meglio





Le luci della Champions League stanno per accedere nuovamente lo Stadio Olimpico per gli ottavi tra Lazio e Bayern Monaco. I bavaresi, reduci dal k.o. in Bundesliga contro Eintracht Frankfurt, arrivano nella Capitale forti di un reparto offensivo mostruoso capace di mettere a segno ben 62 reti. Numeri impressionanti che però un’ italiana è riuscita a migliorare: si tratta della Ternana di Cristiano Lucarelli, prima in solitaria nel girone C di Serie C, che con il 2-0 di ieri sul Foggia ha totalizzato ben 63 gol. Lo riporta il profilo Twitter de L’Ultimo Uomo

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: