Il Messaggero | Lazio, Inzaghi è il vero asso di Coppa





Inzaghi sa come si fa. Di notti che hanno fatto la storia della Lazio ne ha vissute diverse. E da protagonista. D’altronde era uno degli attaccanti della Lazio più forte di sempre. Quella di fronte cui anche un totem come Sir Alex Ferguson si tolse il cappello incoronandola allo Stadio Louis di Monaco: “Abbiamo perso contro la squadra più forte del mondo“. Erano gli anno 2000. La stagione dello scudetto e delle grandi partite in Champions. L’unico anno in cui i biancocelesti sono approdati ai quarti. La formula prevedeva addirittura due giorni. Niente ottavi. A trascinare l’unitici di Eriksson fu proprio Inzaghino. Segnando prima il poker storico nel 5-1 rifilato al Marsiglia e poi il gol della rimonta a Stramford Bridge contro il Chelsea. IlMessagero\Emiliano Bernardini

