Il Messaggero | Oddo: “Bayern occhio a Immobile, può essere devastante”





Poco più di 24 ore alla sfida di Champions dell’Olimpico: la Lazio attende il Bayern Monaco per l’andata degli ottavi della massima competizione europea. In vista della sfida è intervenuto ai microfoni de Il Messaggero il doppio ex Massimo Oddo, che avverte i tedeschi sua quanto Immobile possa essere devastante sotto porta. Aggiunge poi l’ex difensore: “Mi fa un bellissimo effetto vedere i biancocelesti giocare queste gare, è lì che devono essere. Se lo merita la società e Simone. Per i giocatori sarà una serata fantastica. Emozione? L’adrenalina e la voglia di mettersi in mostra fanno la differenza. Certo, il Bayern è più abituato a giocare sfide simili, ma la sorpresa è dietro l’angolo. Sempre, anche in Champions. Loro sono una vera corazzata, ma questa Lazio se la giocherà alla grande“.

