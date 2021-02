Il Tempo | Lazio aggrappata a Reina e Leiva





Nel momento del bisogno servono loro, i senatori, i giocatori di maggiore esperienza internazionale. E domani sera alle 21 contro il Bayern Monaco ce ne vorrà tanta alla Lazio per fronteggiare un avversario che è campione del mondo in carica. Inzaghi prepara il muro biancoceleste ed è pronto a puntare su Reina e Leiva, i due con con più presenze nelle coppe europee dell’intera rosa. Il portiere spagnolo, un ex passato come una meteora in Baviera (solo tre presenze nella stagione 2014-2015), è la sorpresa di questa stagione. Il suo carisma ha fatto innamorare il tecnico e, col passare dei mesi, è diventato uno dei leader tecnici della squadra. Guida la difesa, le sue urla riecheggiano in tutti gli stadi italiani, non gli pesano i 38 anni compiuti lo scorso 31 agosto. Anzi, sembra un ragazzino, quasi abbia trovato a Formello l’ambiente ideale per esprimere le sue qualità. I numeri europei sono pesanti: 176 presenze in competizioni Uefa (terzo posto di tutti i tempi dietro Casillas e Ronaldo) di cui 86 in Champions League. Inutile dire che contro il Bayern non si potrà sbagliare nulla e Reina vuole dare il contributo alla Lazio che gli sta entrando nel cuore. Anche Lucas Leiva è chiamato a una prestazione modello Borussia Dortmund, quando riuscì a tornare il rubapalloni da tutti conosciuto e purtroppo limitato da quel maledetto infortunio al ginocchio della scorsa primavera. Il brasiliano ora va un po’ ad intermittenza ma, nelle grandi occasioni, ha sempre fatto valere la sua classe nel saper reggere la pressione contro gli avversari più forti. Anche per lui 77 presenze nelle coppe, di cui 30 nella Champions, tutte con Liverpool e Lazio, con la speranza di lasciare il segno di fronte al centrocampo tedesco, di riuscire ad aiutare i compagni in difficoltà come è solito fare quando sta bene fisicamente. Peccato per l’assenza del pubblico domani notte ma la curva laziale si muove lo stesso, per quanto è consentito di questi tempi di pandemia. L’annuncio è arrivato con un lungo post sui social della Voce della Nord: «Martedì appuntamento con la storia. Il nostro giorno è arrivato, non sarà una partita come le altre, sarà LA PARTITA. Contro la corazzata Bayern Monaco, scende in campo la nostra Lazio. Per spingerla verso l’impresa serve la carica di tutti, di ogni laziale. Dal più piccolo al più grande, uomini, donne, vecchi, bambini! Appuntamento alle 18 per tutti al solito posto: al benzinaio di Formello. Coraggio Curva Nord, che nessuno si tiri indietro, non si ceda neanche di un metro». Intanto ieri mattina a Formello si è svolta la consueta seduta di scarico post partita. La squadra si è ritrovata al centro sportivo alle 9 per effettuare i tamponi Uefa per poi scendere in campo un’ora più tardi.Agli ordini di Inzaghi un gruppetto ristretto composto da Fares, Muriqi, Parolo, Caicedo, Cataldi, Hoedt, Armini, Escalante e Lazzari. L’esterno, dopo aver saltato la gara con la Samp per squalifica, tornerà titolare sulla fascia destra con Marusic che si sposterà nuovamente sulla corsia opposta. La difesa dovrebbe essere la stessa vista sabato all’Olimpico, mentre in avanti ancora spazio alla coppia Correa-Immobile. Spera in una convocazione anche Strakosha, ieri a disposizione con il resto dei portieri. Nel pomeriggio scatteranno le prove tattiche anti-Bayern. Arbitrerà l’israeliano Oreel Grinfeeld. Il Tempo/Luigi Salomone

