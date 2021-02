Per Lei Combattiamo Inghilterra, si va verso la riapertura degli stadi Inghilterra, si va verso la riapertura degli stadi Follow me

Il calcio inglese prova a tornare, gradualmente alla normalità. Il primo ministro Boris Johnson, infatti, ha annunciato che i tifosi potranno rientrare negli stadi a partire dal 17 maggio con gli impianti che ovviamente avranno una capienza ridotta. Per le strutture con capienza superiore ai 40mila posti, potranno essere occupati fino a 10mila seggiolina, per quelle minore la portata massima sarà di un quarto rispetto alla totale. Lo riporta Mondocalcionews.it

