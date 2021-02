La UEFA torna al 2000 e ricorda la corsa solitaria di Claudio Lopez | VIDEO





Gli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco sono dietro l’angolo, ma c’è sempre tempo per un momento nostalgia che ripercorra i fasti europei della Lazio del 2000. Ne è un esempio quello scelto dalla UEFA e pubblicato via social che riporta alla mente dei tifosi biancocelesti un contropiede magnifico con artefici Veron e Claudio Lopez nella sfida tra Lazio e Shakhtar Donetsk del 25 ottobre 2002 terminata ben 5-1 per i capitolini.

