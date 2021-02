Lazio-Bayern Monaco, Klose: “Felice per i tifosi della Lazio, attendevano la Champions da anni. Inzaghi? Il suo lavoro è eccezionale”





Nella giornata di domani andrà in scena una delle sfide più attese della stagione. La Lazio affronterà il Bayern Monaco nella gara valida per gli ottavi di finale di Champions League. L’ex attaccante biancoceleste, ora nelle vesti di vice allenatore proprio dei Bavaresi Miroslav Klose, ha parlato in serata ai microfoni di Radiosei. Di seguito l’intervento del tedesco che, avendo fatto parte della storia della Lazio, ha voluto commentare in prima persona la partita che attende le due squadre.

Queste le sue parole:

“Ovviamente senza pubblico c’è meno pressione. Non ci sono i fischi, giochi con la mente più libera. Se vogliamo prendere a esempio il Bayern, quando giochiamo fuori casa di solito gli stadi sono completamente esauriti. I tifosi in quei casi sono, in gran parte, contro di noi, e dobbiamo presentarci con un atteggiamento diverso. Io però credo che alcune squadre, durante il lockdown, hanno semplicemente lavorato meglio”.

“Ogni giocatore e ogni tifoso della Lazio desiderava da anni raggiungere questo traguardo. Non riesco a immaginare nulla di più bello per loro che giocare un Lazio-Bayern con lo stadio tutto esaurito. Purtroppo però non è possibile. Sono però estremamente contento per i tifosi che possono finalmente vivere la Lazio in Champions. Ho visto le partite del giorone, specialmente quelle contro il Dortmund. La Lazio ha qualità, è evidente. Ha giocato molto, molto bene. Il Dortmund non è una squadra che si batte facilmente. Nel girone, inoltre, c’era anche lo Zenit. Non era un compito facile”.

“Sono stato contento che Lulic sia tornato nella lista dei convocati proprio nel derby, in una gara che in passato ha deciso. Spero che il tecnico gli dia la possibilità di giocare contro di noi e che possa quindi effettivamente esordire in Champions. Conosco Inzaghi e penso che al 100% gli farà giocare almeno qualche minuto. Lulic vede in Lazio-Bayern la luce in fondo al tunnel. Sarà emozionante per tutti”.

“Inzaghi sta facendo un lavoro eccezionale. Mi sento molto spesso con Lulic e mi ha confermato le sensazioni che ho avuto vedendolo da lontano: nelle sue prime 7 partite, quelle finali della stagione 2015-16, era ancora evidentemente inesperto. Non sapeva che modulo utilizzare, era un po’ timido nel rapportarsi con i calciatori. Ora è molto più sicuro di sé. Sta facendo bene, sono contento per lui e per la Lazio. La vera sorpresa però è un’altra…”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: