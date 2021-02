Lazio-Bayern Monaco, si accende anche la sfida negli eSports | FOTO





Domani sera all’ Olimpico si sfideranno Lazio e Bayern Monaco per l’andata degli ottavi di finale di Champions League con il duello tra Immobile e Lewandowski pronto ad andare in scena per la gioia di tutti gli amanti del calcio. Ad anticipare la sfida tra i capitolini ed i baveresi, alleggerendo l’ansia dei tifosi, ci penseranno i protagonisti degli eSports di Lazio e Bayern Monaco che si affronteranno alle 18 con la sfida che andrà in onda su Twitch.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: