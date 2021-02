Lazio Women, la Morace suona la carica: “Domenica partita molto importante per il nostro cammino”





Il derby è ormai alle spalle, la Lazio Women adesso punta diretta al obiettivo promozione. Ottenuto il primo successo dell’era Morace, le ragazze biancocelesti ora cercano nuovamente i tre punti contro la Riozzese domenica pomeriggio per continuare a scalare la classifica. A caricare l’ambiente, via social, ci ha così pensato lo stesso tecnico con un messaggio breve ma ricco di significato: “Domenica si prospetta una partita molto importante per il nostro cammino, il nostro obiettivo è lavorare duramente per riuscire ad ottenere il massimo!”.

Domenica si prospetta una partita molto importante per il nostro cammino, il nostro obiettivo è lavorare duramente per riuscire ad ottenere il massimo!#Cmoneagles #ForzaLazio @OfficialSSLazio pic.twitter.com/sbVOuNb9lu — Carolina Morace (@CarolinaMorace) February 22, 2021

