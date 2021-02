SOCIAL | Il percorso nella fase a gironi dei biancocelesti, ora gli ottavi di finale – VIDEO





Attraverso un video postato sui propri canali social, la Lazio ha voluto condividere il percorso svolto nella fase a gironi di Champions League. Tale obbiettivo, che mancava a Roma da 20 anni, è stato portato a termine con successo. Adesso una nuova ed importante sfida attende la squadra di Simone Inzaghi, quella contro i campioni in carica del Bayern Monaco di Hans-Dieter Flick. Un appuntamento imperdibile, atteso da molto top dai tisi della Lazio, che domani non potranno riempire l‘Olimpico come erano soliti fare in incontri di questo calibro.

Di seguito il video postato dalla Lazio:

