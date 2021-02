SOCIAL | Keita Baldé non dimentica la Lazio: “Fiero del mio passato” | FOTO





Sabato scorso, nella sfida vinta dalla Lazio per 1-0 contro la Sampdoria, Keita Baldé Diao è tornato a giocare allo Stadio Olimpico di Roma da ex. Nella Lazio è cresciuto, per poi vivere altre esperienze al Monaco in Francia e, sempre in Italia, con la maglia dell’Inter. Lo scorso settembre, tornato al Monaco, viene girato in prestito alla Sampdoria, con cui ha già totalizzato 13 presenze, segnando 5 reti. Keita però non dimentica il suo passato: attraverso un post sul suo profilo ufficiale Instagram, l’attaccante senegalese ha voluto ricordare il suo passato alla Lazio, postando una sua foto con, raffigurato sullo sfondo, lo stemma della Lazio. Questo il messaggio che accompagna l’immagine, con un occhio anche al presente ed al futuro: “Fiero del mio passato, orgoglioso del mio presente, fiducioso del mio futuro”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Keita Balde (@keitabaldeofficial)

