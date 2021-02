SOCIAL | I biancocelesti caricano l’ambiente verso la sfida con il Bayern Monaco | FOTO





Poco più di ventiquattro ore e sarà Lazio-Bayern Monaco per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Via social i calciatori biancocelesti, forse per ammortizzare l’ansia, caricano l’ambiente verso una sfida che potrebbe regalare una notte indimenticabile. Il primo è stato Pepe Reina, l’uomo in più della Lazio in campo e fuori, da vero leader abituato a match di alti livelli: “Motivati e con tantissima voglia di affrontare la migliore squadra al mondo in questo momento. Dai ragazzi!! 💪🏼 Ci lo siamo meritato!! 🦅🔵 “. Al portiere spagnolo hanno poi fatto eco Felipe Caicedo: “Mentalità positiva” e Andreas Pereira contento per il ritorno tra i convocati: “I am very happy to be back! 👊🏼Let’s go together! Insieme siamo più forti! Daje Lazio 🦅 💙“. Anche Lucas Leiva è pronto a calcare nuovamente il palco della Champions e si prepara alla sfida scrivendo: “Champions league is back !!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucas Leiva (@leivalucas)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pepe Reina (@preinaofficial)

Mentalidad positiva. 💪🏾🦅 mentalità positiva 💪🏾🦅 pic.twitter.com/M42wsaqF86 — Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) February 22, 2021

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andreas Pereira (@andreaspereira)

