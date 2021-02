Calcioscommesse, Beppe Signori assolto “perché il fatto non sussiste”





Dopo anni di battaglia legale, durante i quali ha sempre dichiarato la propria innocenza, finalmente è arrivata la sentenza di assoluzione per Beppe Signori. Già a dicembre era calato il sipario sul processo calcioscommesse a Cremona: per gli unici imputati ad essere i promotori e gli organizzatori dell’associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva, il tribunale, su richiesta del pm Davide Rocco, aveva emesso sentenza di non doversi procedere perché il reato si era estinto per maturata prescrizione. Il commento del bomber della Lazio non è tardato ad arrivare, su Instagram: “Assolto con formula piena perché il fatto non sussiste, art. 530 co. 1 C. P. (Non per insufficienza di prove)!!! Vittoria nettissima senza se e senza ma!!!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beppe Signori (@beppesignoriofficial)

