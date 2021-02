CdS | Svelato un incredibile retroscena su Lewandowski





Il giorno della super sfida di Champions League tra Lazio e Bayern Monaco è finalmente arrivato. Questa sera allo Stadio Olimpico di Roma andrà in scena il match valevole per l’andata degli ottavi di finale della competizione. In campo si affronteranno i due migliori attaccanti della passata stagione, ossia Ciro Immobile (vincitore della Scarpa d’Oro) e Robert Lewandowski, su cui è spuntato un incredibile retroscena. Infatti, come riportato dal Corriere dello Sport, nel 2008 il centravanti polacco è stato vicino a vestire la maglia biancoceleste. Aveva solamente vent’anni e l’agente Gianluca Di Carlo lo propose al presidente Lotito, che però non spese quei 100mila euro per portarlo a Roma. Lewandowski si trasferì dunque al Lech Poznan, prima di iniziare la sua avventura in Germania con la maglia del Borussia Dortmund.

