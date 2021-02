Correa, l’inno della Champions può essere la colonna sonora del rilancio





Nella grande notte di Champions League che attende la Lazio c’è una stella che, dopo qualche settimana di fatica, è pronta a tornare a brillare. Joaquin, el Tucu, Correa è arrivato al vero bivio della sua stagione: da un lato può tornare a recitare un ruolo da protagonista grazie al grande potenziale a disposizione, dall’altro può diventare uno dei tanti grandi talenti rimasti inesplosi. Se il rendimento dell’argentino in zona gol non è mai stato esaltante (non ha mai raggiunto la doppia cifra in biancoceleste), a mancare nell’ultimo periodo sembra essere la giocata o il dribbling decisivo capace di creare spazi per la profondità di Immobile o gli inserimenti di Luis Alberto e Milinkovic. Il 2021, al momento, non ha regalato grandi gioie a Correa che però, già da stasera, avrà la chance di invertire la rotta potendo contare su un passato europeo come pochi in casa biancoceleste.

Un giovane vecchio

All’apparenza potrebbe sembrare strano, eppure il Tucu conosce abbastanza bene la fase ad eliminazione diretta della Champions League. Con la maglia del Siviglia, infatti, ha calcato i grandi palcoscenici continentali in ben due occasioni: nel 2016-17 ha disputato gli ottavi di finale nel doppio confronto contro il Leicester nel corso del quale è anche andato a segno, mentre la stagione successiva, eliminato il Manchester United agli ottavi, ha raggiunto i quarti di finali dove ha incontrato proprio il Bayern Monaco rimediando peraltro un’ espulsione nel ritorno in terra tedesca. Apparizioni europee pesanti, dunque, quelle dell’argentino che nell’undici iniziale di questa sera potrà condividere un livello di esperienza simile solamente con Reina, Lucas Leiva e Immobile, il quale assaporò gli ottavi con la maglia del Borussia Dortmund contro la Juventus nel 2015. Il passato gioca a favore di Correa, chiamato ora a scrivere un futuro da top player.

L’occasione giusta al momento giusto

L’avversario non è uno dei più semplici per chi ha bisogno di rilanciarsi, ma Joaquin quest’anno ha mostrato, molto più in Champions League che in campionato, la capacità di essere decisivo. A Bruges, con la Lazio decimata, guida il reparto offensivo andando in gol e sfiorando il raddoppio, nell’ ultima e decisiva sfida sempre contro i belgi, ma all’Olimpico, spiana la strada ai capitolini rispondendo presente al tap-in decisivo. Non solo: all’ esordio con il Borussia Dortmund serve a Immobile il cioccolatino del vantaggio regalando poi un altro assist nel ritorno con lo Zenit. I numeri europei, insomma, sono dalla parte del Tucu che stasera potrebbe tornare a splendere, nella notte più importante della stagione.

