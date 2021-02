CorSera | Chinaglia contro Müller: l’amichevole di 47 anni fa





Chinaglia contro Gerd Müller, la Lazio con lo scudetto sul petto contro il Bayern campione d’Europa: era un’amichevole, finita 1-1, del 17 settembre 1974. Data scelta non a caso, perché il giorno dopo la Lazio avrebbe dovuto debuttare in quella Coppa Campioni da cui era stata invece esclusa per gli incidenti dell’anno prima con l’Ipswich. Il Bayern, esentato dal primo turno come detentore, andò in vantaggio con un tiro da 30 metri di Schwarzenbeck. Ricorda, ridendo, Wilson: «Lo marcava Chinaglia e gli urlammo: non tornare più in difesa, resta avanti…». Giorgione si infortunò a metà ripresa, al suo posto entrò Franzoni che pareggiò di testa sfruttando un’incertezza di Maier. Stasera il primo confronto diretto ufficiale si giocherà in uno stadio vuoto: 47 anni fa, per quell’amichevole, c’erano 43.294 paganti.

Corriere della Sera

