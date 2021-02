ESCLUSIVA | Assolto Signori, la figlia Denise: “I laziali sono stati vicini a papà. Danno irreversibile, ma ora siamo contenti”





Il 23 febbraio 2021 non sarà mai una data come le altre: la Lazio di mister Inzaghi si appresta a giocare gli ottavi di andata di Champions League contro i titani del Bayern Monaco, ma intanto una bella notizia ha fatto esplodere il tifo laziale: il loro re, è innocente. Beppe Signori, questa mattina alle prese con la sentenza finale legata al calcioscommesse, ha dimostrato a tutti che ha vinto: nessun risultato truccato, la giustizia ha dato ragione a Beppe Gol, idolo della tifoseria biancoceleste. Sono stati anni bui per uno dei centravanti più forti della Serie A e per la sua famiglia, ma i suoi supporters in cuor loro, lo sapevano: Giuseppe Signori è stato assolto con formula piena. Una giornata memorabile per lui, i suoi cari e tutto il popolo laziale che, a distanza di anni, non lo ha mai abbandonato: dal rettangolo verde alla vita di tutti i giorni, il legame resta indissolubile. Da quella sfilata per non farlo partire verso Parma, all’amore dimostrato quotidianamente: Re Beppe non si tocca. Mai togliere un mito ad un tifoso, soprattutto senza prove. Ed oggi, nel giorno della verità, la figlia Denise, intervenuta in esclusiva ai microfoni di LazioPress.it, ha raccontato gli anni difficili che oggi però sono un ricordo lontano.

Oggi la fine di un incubo: qual è stato il commento di tuo padre dopo l’assoluzione?

“Io gli ho scritto dopo aver ricevuto notizie da mia sorella. Ad un messaggio mi ha risposto con un semplicissimo: ‘Yes, ce l’abbiamo fatta finalmente, non ne potevo più“.

Come hai passato questa giornata? Cosa hai detto a tuo padre una volta arrivato il responso?

“Io lavoravo questa mattina, aspettavo loro news ed alla fine mi sono sentita davvero sollevata. E’ stata una situazione portata troppo per le lunghe. Avevamo accumulato così tanta stanchezza che pensavamo di non farcela più, invece ora è impossibile da spiegare la gioia. Come dice papà: ce l’abbiamo fatta!“.

Come avete vissuto questi anni stando nel giusto ma con le insinuazioni che vi circondavano?

“Quando è accaduto tutto io andavo al primo liceo, devo ammettere che per me e i miei fratelli, che sono più piccoli, è stata dura. Essendo lui conosciuto da molte persone, laziali e romaniste, sapevano tutti chi fosse, quindi è stato difficile. Con il tempo però ammetto che l’amarezza è andata scemando e oggi ha preso il suo posto la felicità“.

Ad oggi che anche la giustizia ha stabilito la sua innocenza, hai qualche sassolino da toglierti?

“Ne avrei tanti, però la gioia di oggi fa quasi dimenticare tutto. Mi dispiace e sono molto amareggiata per il sistema che non funziona, a differenza di altri Paesi. Non comprendo come nel 2021 si possa giudicare, puntare il dito e colpevolizzare senza testimonianze. Credo ci vogliano prove concrete prima di accusare una persona, perchè i danni sono irreversibili“.

Come ha vissuto re Beppe questi anni?

“Parlavo di danni irreversibili perchè papà ha subìto sia un danno morale che di immagine. A livello lavorativo gli hanno tolto tantissimo, è stato radiato dal mondo del calcio, la sua passione. Avrebbe potuto allenare, invece non ha potuto più lavorare in questo ambito e si è ritrovato a disagio anche a uscire di casa“.

Sei nata a Roma negli anni in cui Beppe gol è diventato il mito di un tifoseria intera. I laziali lo seguono sempre, come si sono comportati in questi anni?

“Non vivendo con lui già da un pò non posso dirti molto, ma personalmente a me i tifosi di papà sono stati vicini: hanno sempre avuto una parola di conforto ed hanno sempre creduto alla sua innocenza. So per certo che moltissimi veri tifosi laziali gli sono stati molto vicini“.

